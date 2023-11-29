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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.23 19:30

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск, посетил с проверкой детский сад №14 в военном гарнизоне «Высокий»

Глава Оленегорска во время объезда территории посетил один из объектов в посёлке Высокий, который принял участие в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В проекте принял участие 14-й детский сад.

Благоустройство территории детского сада №14 в военном гарнизоне «Высокий» идёт полным ходом. Иван Лебедев, глава Оленегорска, оценил ход работ и пообщался с сотрудниками учреждения.

Работы по преобразованию уже на финишной прямой.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «Это единственный садик в нашем населённом пункте. Не может не радовать то, что он так преображается. Преображается по прекрасной федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса. Огромное внимание сейчас уделяется населённому пункту и это большой, на самом деле, видимый шаг».

Планов на обновление детского сада было много. В рамках ведомственной целевой программы здесь реализуют три проекта.

Елена Поташ, заведующая детским садом №14, н.п. Высокий: «Первый проект – это благоустройство спортивной детской площадки. В рамках этого проекта уложено травмобезопасное детское покрытие, площадка оснащена современными спортивными тренажёрами. В общем, всё делается для того, чтобы дети занимались на территории детского сада спортом».

Благоустройство территории – это проект номер два. Благодаря ему здесь установили теневые навесы, провели асфальтирование дорожек, смонтировали малые архитектурные формы и многое другое.

Третий проект – ремонт фасада детского сада.

Ольга Иванова, руководитель структурного подразделения детского сада №14, н.п. Высокий: «Мы все в ожидании. Мы хотим тоже работать в комфортных условиях. Сотрудники ждут, когда можно будет пользоваться спортивной площадкой. Все в преддверии, как при новогоднем празднике. Строительные работы сейчас продолжаются, но скоро всё закончится. Мы ждём, когда уже наши детки, наши воспитанники, наши родители и сотрудники будут использовать всё это».

На сегодняшний день два проекта полностью завершены. К финишной прямой подходит и ремонт фасада социально-культурного учреждения. До 8 декабря все работы строители здесь должны закончить.

Елена Поташ, заведующая детским садом №14, н.п. Высокий: «Очень важно, чтобы родители военного гарнизона, наши военные, спокойно служили, зная, что их дети находятся в комфортных условиях».

Конечно, сотрудники детского сада строят планы уже и нас следующий год. Они планируют обновить видеонаблюдение – поставить наружные и внутренние камеры, что обеспечит безопасность детей. Планируется заменить уличное освещение, сделав его современным, под стать обновлённому пространству.

Комментарии

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