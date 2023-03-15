Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: о развитии спорта и образования в Оленегорске

В Оленегорске рядом со спортивной школой «Олимп» в городе находится единственный стадион с трибунами. На сегодняшний день завершён капитальный ремонт фасада здания, который проводится в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».