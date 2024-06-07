День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.06.24 12:00
Иван Сергеевич Плаунов: о поколении ЕГЭ
Через пару недель начнётся основной период сдачи школьниками Единого государственного экзамена.
Напомним, ЕГЭ впервые провели более 20 лет назад - в 2001 году - в порядке эксперимента. С тех пор он пережил заметную трансформацию, но споры между сторонниками и противниками единого госэкзамена не утихают: пока одни настаивают, что его нужно отменить и вернуться к прежней форме аттестации, другие утверждают, что в этом нет никакого смысла.
ЕГЭ окружён мифами и связан с нездоровым уровнем волнения среди учащихся, их родителей и учителей.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Иван Сергеевич Плаунов, заместитель директора школы №23 города Мурманска, попробуем найти компромисс и развеять некоторые заблуждения на счёт этой важной для многих темы.
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
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михаил
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Вера Кузнецова
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