Иванна Доронина: о Неделе популяризации донорства крови

С 15 по 21 апреля 2024 года в России проходит Неделя популяризации донорства крови. Почему эта тема актуальна для онкологии детского возраста? Какие раковые заболевания чаще всего возникают у детей? Как организованы диагностика и лечение в Мурманске?