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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.07.26 19:30

Июнь 2026 года в Мурманской области стал одним из самых тёплых за последние десятилетия

Средняя температура воздуха в Мурманске превысила климатическую норму почти на три градуса. Корреспондент «Арктик-ТВ» вышел на улицы Мурманска, чтобы узнать, какая погода этим летом.

Однажды тёплая погода сыграла злую шутку с мурманчанами. Летом 1962 году приехал Никита Хрущёв. Генсек посетил порт и заводы. А по приезду в Москву отменил часть полярок. С тех пор мурманчане шутят, что, если бы пошёл дождь, то ситуация бы повернулась в другую сторону.

Погода в Заполярье не только повод для городских баек, но и объект серьёзного наблюдения.

В Гидрометслужбе региона отметили, что последние годы погода становится более изменчивой. Температура воздуха в северных широтах повышается, но неравномерно. Усиливаются резкие перепады. От жары к холоду, от засухи к переувлажнению.

Елена Куринова, заместитель начальника Гидрометцентра: «Нет такого понимания, что потеплело на 5 градусов, значит, что потеплело на 5 градусов зимой, на 5 градусов потеплело летом. Это изменчивость, она действительно носит очень неравномерный характер. Сама изменчивость проявляется больше в резких перепадах в погоде: от резкого похолодания к жаре, от засухи к переувлажнению и так далее».

Июнь 2026 года вошёл в десятку самых жарких за всю историю наблюдений. Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит 2013 году. При этом осадков выпало вдвое больше месячной нормы. Первый летний месяц оказался не только тёплым, но и очень дождливым. Июль принял эту эстафету. Средняя температура экватора лета в Заполярье ожидается выше нормы на один градус.

- Дай бог, чтобы и дальше была такая хорошая погода. Чтобы и дождичек, и солнце были. Очень даже хорошо, нас устраивает. Тем более что мы уже пожилые: здесь живём, здесь же гуляем. Всё это очень хорошо, людей много. Всё прекрасно.

По прогнозу, август и осень будут теплее климатической нормы. Северян ждёт шикарное бабье лето, хотя в Арктике составлять долгосрочные прогнозы - неблагодарное дело. Окончательные выводы о сезоне сделают после его завершения.

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