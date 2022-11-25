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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.11.22 19:30

Из 3-х в 250, или Как за 10 лет выросло одно из лучших в Гаджиево хореографических объединений «Божья коровка»?

Даже, когда не слышно музыки, можно танцевать: под стук дождя и шелест листьев, главное, чтобы сердце поймало ритм. Так считает Алина Мамонова – девушка больше 10 лет занимается танцами, пробует разные жанры и направления. А в прошлом году случилось одно из самых важных в её танцевальной карьере событий.

Алина Мамонова, участница хореографического коллектива «Божья коровка» Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Каждый день у нас проходит по-особенному. Но самым запоминающимся событием стало исполнение моей мечты, когда у меня появился сольный номер». Поддерживали подругу коллеги по сцене – участницы гаджиевского хореографического коллектива «Божья коровка». В апреле группа отметила своё десятилетие, но продолжает самосовершенствование. Когда-то, вспоминают педагоги, коллектив насчитывал всего трёх учеников, а первая студия напоминала переделанную под танцкласс маленькую комнатку. Сегодня коллектив «Божья коровка» насчитывает почти 250 участников. Среди них и Соня Юркина, которая начала танцевать в три года. Тогда-то мама и привела её в танцевальную группу, где девушка методом проб и ошибок наконец-то нашла себя.

Соня Юркина, участница хореографического коллектива «Божья коровка» Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Мы танцуем современную хореографию, а это значит, что мы свободны, в том, что делаем. Главное, передать идею танца, смысл, вызвать эмоции у зрителей».

Все – от самых маленьких до старшей группы – определённо вызвали приятные эмоции у собственных мам. К самому нежному дню в году танцоры выступили с оригинальной программой. Концерт, посвященный матерям, выдержали в едином дресс-коде. Это визитная карточка хореографического коллектива, совмещающая простоту и элегантность. Такие цвета позволяют сфокусироваться на самом главном. И речь сейчас не только о визуале, воспитанию детей педагоги также посвящают немало времени.

Дарья Сербина, руководитель хореографического коллектива «Божья коровка» Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «В первую очередь мы учим доброте, ответственному отношению к тому, чем они занимаются, помощи друг другу, любви к своему делу, доводить всё до конца и никогда не сдаваться».

Полина Наймушина, участница хореографического коллектива «Божья коровка» Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Огромное желание, огромное хотение - просто работать. Работать – и всё! Здесь всё свободно».

Таковы основные принципы успеха «Божьей коровки». Совсем недавно они вновь доказали, что способны на многое, вернувшись из Карелии в родной Гаджиево с Гран-при Всероссийского конкурса-фестиваля хореографического искусства.

Вера Кузьминская, балетмейстер-постановщик хореографического коллектива «Божья коровка» Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «На обсуждении отмечали, что у нас свой стиль, что дети заряженные, живут танцем. А это то, к чему мы их и подводим».

Вера Кузьминская знает, о чем говорит, ведь благодаря завораживающей улыбке и, конечно, зажигательному исполнению танца, она смогла в 2016 году обаять судей знаменитого телевизионного шоу «Танцы на ТНТ». Покорить всю страну танцору из маленького северного города не удалось, но она добилась больших вершин в другом - стала надёжным другом и наставником, на которого равняются дети.

Вера Кузьминская, балетмейстер-постановщик хореографического коллектива «Божья коровка» Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Нужно переключатся обязательно, потому что с малышами – одно, со средними – другое, третье – с подростками, со взрослыми вообще четвёртое… В этом и состоит особенность нашей работы, что мы должны чувствовать тех, кто пришёл к тебе. В один день ребёнок может прийти суперсконцентрированным, а в другой – ничего не понимать».

Совсем скоро коллектив «Коровки» отправится на очередной конкурс, покорять новые вершины и завоевывать сердца судей и зрителей своей пластикой и улыбками.

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