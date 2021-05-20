Из агентства по размещению наружной рекламы - в предприятие по производству медицинской техники

На такой большой и рискованный шаг решили пойти мурманские предприниматели, а развить новое направление им помог «Губернаторский стартап».

Пандемия нанесла удар почти по всем отраслям экономики, едва ли не в самом тяжёлом положении оказался малый и средний бизнес. Выжить в условиях минимального спроса оказалось нелегко, но «Северные» предприниматели сдаваться не собирались и даже из такой ситуации вышли победителями.

Проект получил колоссальный успех, ведь в период пандемии спрос на приборы для обеззараживания вырос в несколько раз. Компания продала уже около 2000 аппаратов, обеспечив десятки частных компаний, государственных организаций, школ и медицинских учреждений.

Наличие оборудования по обеззараживанию воздуха также позволило провести в регионе выпускные экзамены, которые были на грани срыва из-за дефицита таких устройств.

По словам главы региона, в этом году на получение гранта по программе «Губернаторский стартап» поступило более 140 заявок, на эти цели выделено 15 миллионов рублей.