Из Архангельска в Мурманск: поиск родственников героя войны занял 2 года

Спустя несколько десятков лет награда нашла своего героя. Орден Красной Звезды участника Великой Отечественной войны Николая Осиповича Кононова, был привезен из Архангельска. Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в торжественной обстановке вручил медаль дочери героя.

Своего отца, героя войны Николая Кононова Лидия Николаевна Писковнина помнит как человека отважного. Несмотря на время, она может пересказать каждую из историй о любимом папе и с удовольствием делится наставлениями, которые он давал. Лидия Николаевна гордится подвигами капитана Кононова. «Он дошёл до Калининграда, имеет много орденов и медалей, - вспоминает Лидия Писковнина, дочь героя войны. - В семье он был незаменимым».

Известно, что Николай Кононов во время Великой Отечественной войны служил в артиллерии, участвовал в боевых действиях на территории Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии. В июле 1945 года Кононова представили к награде «Орден Красной Звезды». Как медаль ветерана оказалась затерянной, доподлинно неизвестно.

- Любая боевая награда - это семейная реликвия. Конечно, они должны храниться не в музеях, они должны храниться в семье, - заметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

В Михалёво, родной деревне героя, где совершенно случайно нашли орден, по его номеру определили кому принадлежит награда, а потом и то, что семья Николая Кононова переехали в Мурманск. Работники Архангельского военкомата нашли адрес дочери участника войны. 85-летняя Лидия Писковнина официально подтвердила, что готова принять награду. В конце апреля орден был отправлен в Заполярье.

- У него же остальные медали у внука, наверное. Я на похороны его не приезжала, приезжала к живому, - рассказывает Лидия Писковнина, дочь героя войны. - А похоронами занимался мой муж, он в отпуске был. Мы с ним с одного места, с мужем. Так я не знаю, куда остальные медали делись». Напомним, орден Красной Звезды учреждён в 1930 году. Он вручался за большие заслуги в деле обороны СССР в военное и в мирное время.