Из «Берегини» - в детские омбудсмены

Андрей Чибис сообщил о том, что он держит на личном контроле ситуацию со случаем жестокости в отношении ребёнка в Мончегорске.

Напомним, там отчим сильно избил мальчика, а родная мама, предположительно, покрывала побои. Глава региона обсудил происшествие со специалистами, отметив, что нужно повысить качество работы по защите прав несовершеннолетних, а заодно представил нового уполномоченного по правам детей в регионе.

На должность детского омбудсмена в Мурманской области губернатор предложил кандидатуру Алевтины Андреевой. Сейчас она руководит приютом для детей и подростков «Берегиня» в Кольском районе. Свою жизнь специалист посвятила работе с детьми, оказавшимися в трудной ситуации. Её кандидатуру теперь должны одобрить депутаты областной Думы.