Из Бразилии через Мурманск вокруг земного шара: экспедиция «Братство-2025» с триумфом завершила кругосветку

Маршрут «Братства‑2025» стал по‑настоящему уникальным. Помимо классической кругосветки через 24 часовых пояса экспедиция охватила земной шар не только по широте, но и по долготе, пройдя путь от севера до юга.

Николай Терлеев, участник экспедиции «Братство-2025»: «Хотелось бы отметить теплоту, с которой нас встречали в Мурманске, да, и на всём пути до Анадыря».

Экипаж яхты стартовал из бразильского города Салвадор в апреле 2025 года. За два месяца плавания по Атлантическому океану, через Исландию и архипелаг Шпицберген путешественники добрались до Мурманска. Здесь они отремонтировали парус и отправились покорять Северный морской путь.

У бразильского капитана парусной экспедиции Алейшо Белова за плечами пять кругосветок, из них три одиночных. Но не пройденным оставался самый сложный маршрут по Севморпути. Теперь и он покорён благодаря российским коллегам.

Алейшо Белов, капитан экспедиции «Братство-2025»: «Это единственное место, где я ещё не был».

Экспедиция проходила под эгидой сразу нескольких знаменательных дат: 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне, 180‑летия Русского географического общества, 20‑летия БРИКС и 200‑летия установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией.