Из бывшего кинотеатра «Родина» сделаем первый в России центр цифрового искусства «Муза»

Сегодня подписано соглашение о дополнительном финансировании.

Средства корпорации будут направлены на закупку оборудования для нового хирургического корпуса онкодиспансера, ремонт и покупку оборудования для мурманского индустриального колледжа. А также на масштабное восстановление бывшего кинотеатра «Родина», где теперь появится первый в России центр цифрового искусства «Муза».

Там, в том числе будут готовить инженерные кадры, которые нужны и для крупных проектов, которые «НОВАТЭК» будет реализовывать в Мурманской области.