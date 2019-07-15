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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.19 19:30

Из чего же, из чего же сделаны наши… сосиски?

Врио губернатора Мурманской области посетил крупнейшее в регионе мясоперерабатывающее предприятие. Из чего делают сосиски и колбасы на региональном предприятии, выясняла съёмочная группа «Арктик-ТВ».

На пищевом производстве надевать специальную одежду и мыть руки должны все, даже глава региона, который сегодня посетил крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Мурманской области. Первое, на что он обратил внимание, конечно, чистота. Работники цехов трудятся только в специальной одежде и перчатках, температура в помещениях держится в пределах -6-8 градусов, как в холодильнике, чтобы мясо и фарш оставались свежими. 

«Всё, что я здесь увидел, у меня как потребителя и чуть-чуть эксперта, безусловно вызывает доверие, - отмечает врио губернатора Мурманской области. - Очень надеюсь, что такие предприятия у нас будут развиваться, мы будем всячески поддерживать их, так как это вопрос, в том числе продовольственной безопасности нашей страны, нашей области. Особо важны такие производства на севере. Это при том, что компания не только у нас продает эту продукцию, развита и интернет-торговля, эту продукцию отправляют и в другие субъекты Федерации».

Существует много мифов о том, из чего  делают колбасу и сосиски. Кто-то говорит про сою, кто-то про вкусовые добавки и опасную химию, от которой у детей якобы развиваются ожирение и болезни сердца. Здесь же представителям власти и журналистам показали: делают колбасу из мяса и специй - ничего лишнего. Мясо, кстати, привозят со всей России, а вот молоко для производства закупают местное.

В скором времени на полках появится ещё один вид продукции, так называемая «лайт еда». Те же сосиски и колбасы, только без жира, для тех, кто следит за фигурой. Чтобы качество продукции было ещё выше, а производство технологичнее - на заводе планируют закупить новое оборудование. «Это будет анализатор попадания посторонних предметов в продукты - рентген-детектор. Хотим приобрести это оборудование», - сообщил Андрей Швец, директор по производству ООО МПЗ «Окраина».

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