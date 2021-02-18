Из чиновников - в артисты: Алексей Башкиров - гость программы «Проще говоря»

Быть артистом – это призвание или профессия? И можно ли попасть на театральную сцену без соответствующего образования? Об этом нам расскажет новый гость программы «Проще говоря» актёр и помощник главного режиссера Драматического театра Северного флота Алексей Башкиров.

Из чиновников в артисты. История о том, как однажды человек решил круто поменять свою жизнь.

Интервью с артистом и помощником главного режиссера Драматического театра Северного флота Алексеем Башкировым смотрите сегодня в 20.00 в программе «Проще говоря» в эфире «Арктик-ТВ» и на сайте телередакции.