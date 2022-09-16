Из дальнего похода вернулись корабли

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и средний морской танкер «Вязьма» вернулись в главную базу Северного флота - Североморск после дальнего похода. Экипажи у причалов встречали с оркестром.

Большое событие! В Североморск из дальнего похода в Средиземное море вернулись корабли Северного флота.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и средний морской танкер «Вязьма» вернулись в главную базу Северного флота - Североморск после дальнего похода. Экипажи у причалов встречали с оркестром.

Поход кораблей начался 23 января и занял 236 суток. За это время отряд прошёл более 36 тысяч морских миль. Командующий флотом Александр Моисеев поздравил североморцев с возвращением домой и с выполнением всех поставленных задач.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом, Герой России, адмирал: «Практика дальних походов была, есть и будет основой для применения корабельных сил. А огромный практический опыт, который есть у флота, позволяет решать любые задачи в любых районах Мирового океана».

Во время похода корабли Северного флота участвовали в мероприятиях стратегического сдерживания в Арктике и Атлантике, выполняли задачи в Средиземноморской зоне. Отличившиеся военные и гражданские моряки получили заслуженные награды и поощрения.