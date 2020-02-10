Из дальнего похода во флотскую столицу вернулся и крейсер Северного флота «Маршал Устинов»

Вместе с ним и суда обеспечения средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406.

Торжественный митинг, посвящённый прибытию, состоялся на плацу военного городка соединений надводных кораблей. С возвращением в родную базу подчинённых поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он выразил экипажам благодарность, а также вручил награды, грамоты и подарки отличившимся военным и гражданским морякам.

Дальний поход продолжался с 3 июля и занял более 7 месяцев. Сначала североморцы прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения были задействованы в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019».

В первой декаде января 2020 года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин.

За время похода ракетный крейсер «Маршал Устинов» прошёл около 42 тысяч миль.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Важно, что наши корабли не только решают задача плавания. Это так же демонстрация сил нашего государства, нашего флага».