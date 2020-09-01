Из «Долины Скандии» попытаются сделать тихий уголок для отдыха

В Мурманске будут строже следить за выполнением законов о тишине и распитии алкогольной продукции в общественных местах. В первую очередь это коснется баз отдыха. Распивать алкогольные напитки, шуметь и использовать пиротехнику на них запрещено.

Жалобы на базу отдыха «Долина Скандии» в Мурманске начались с самого её открытия. Шумные компании мешали жителям соседних домов. Администрация комплекса пыталась предупреждать клиентов о том, что на территории нельзя громко себя вести и запускать фейерверки, но некоторых посетителей это не остановило. Теперь контролировать требования закона будут не только руководители базы отдыха, но и администрация города.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В рамках совместных рейдов мы будем здесь проверять. В «Долине Скандии» неожиданно будем проверять, неожиданно приезжать. Понятно, что это прежде всего в вечернее время, выполняются ли те требования регионального законодательства, которые должны выполняться».

Если посетители будут нарушать закон, последует предупреждение, на следующий раз сотрудники комплекса уже вызовут охрану и полицию. По словам генерального директора «Долины Скандии», такие требования никак не повлияли на поток клиентов. Многие люди согласны отдохнуть без спиртного и пиротехники.

Даниил Сибекин, генеральный директор базы отдыха «Долина Сканди»: «У нас клиентура не падает, клиенты приходят. У нас звонков очень много. Как показывает практика, первые заказывают те, кто не любят выпить, а тот, кто пьёт, они отказываются».

Со всеми правилами поведения на базе отдыха посетители смогут ознакомиться уже при входе в комплекс, при заполнении договора и в самих домиках для посетителей.