Из Европы экстрадировали в Россию Степана Фурмана

Правоохранители считают, что мужчина возглавлял одну из крупных преступных групп, действовавших в Мурманской области.

По версии следствия, с 1994 года Степан Фурман, получив уголовный статус «вор в законе», занимал высшее положение в преступной иерархии и возглавлял криминальную организацию. В её составе участники группы совершали тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Мурманской области.

23 февраля Фурман был передан российским правоохранителям в аэропорту Лиссабона для доставки в Москву.

Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ: «В 2019 году фигурант покинул страну и был объявлен в международный розыск. Прошлым летом его задержали в Португалии, спустя 6 месяцев зарубежные коллеги удовлетворили запрос генпрокуратуры России и приняли положительное решение об экстрадиции обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности».