Из Финляндии в Россию – можно, а наоборот – нет!

Россияне не смогут свободно приехать в Финляндию, несмотря на то, что Россия сняла ограничения на въезд для финнов. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения для туристических поездок по решению финского правительства продлятся как минимум до 25 февраля. В понедельник в пресс-службе российского кабмина сообщили, что Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с которыми возобновится с 27 января. В конце января полеты между Финляндией и Россией возобновят российская авиакомпания «Аэрофлот» и финская авиакомпания «Finnair».

Напомним, с 19 сентября2020 года Финляндия разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тысяч жителей в последние две недели. Въезд разрешён только некоторым категориям граждан.