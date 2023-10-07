Из глубин веков и до наших дней: в Риме вновь открылся дворец Тиберия, которому уже 2000 лет, а израильский сапожник в третьем поколении сохраняет традиционное ремесло своей семьи

«Увлекательную» жизнь европейских переселенок показали на рисунках 140-летней давности на выставке в австралийском Хобарте. Их нарисовала женщина, которая жила в Тасмании. Её простые зарисовки отражают жизнь женщин того времени.

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Археологический комплекс Такалик-Абах, расположенный в Гватемале, включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город сохранил черты культур ольмеков и майя.

Список Всемирного наследия пополнился ещё одним объектом. Это руины древнего Иерихона на территории Палестины.

В Риме вновь открылся дворец Тиберия, которому уже 2000 лет. Последние полвека древние стены восстанавливали реставраторы.

«Увлекательную» жизнь европейских переселенок показали на рисунках 140-летней давности на выставке в австралийском Хобарте. Их нарисовала женщина, которая жила в Тасмании. Её простые зарисовки отражают жизнь женщин того времени.

Редкий шедевр живописи обнаружили в коллекции короля Карла III. Британские реставраторы потратили пять лет на восстановление работы художницы XVII века Артемизии Джентилески.

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