Из глубин веков и до наших дней: в Риме вновь открылся дворец Тиберия, которому уже 2000 лет, а израильский сапожник в третьем поколении сохраняет традиционное ремесло своей семьиВ этом году марафон губернаторских новогодних ёлок планируют начать в Мурманской области 14 декабря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.10.23 13:35

Из глубин веков и до наших дней: в Риме вновь открылся дворец Тиберия, которому уже 2000 лет, а израильский сапожник в третьем поколении сохраняет традиционное ремесло своей семьи

«Увлекательную» жизнь европейских переселенок показали на рисунках 140-летней давности на выставке в австралийском Хобарте. Их нарисовала женщина, которая жила в Тасмании. Её простые зарисовки отражают жизнь женщин того времени.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – АА.

Археологический комплекс Такалик-Абах, расположенный в Гватемале, включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город сохранил черты культур ольмеков и майя.

Список Всемирного наследия пополнился ещё одним объектом. Это руины древнего Иерихона на территории Палестины.

В Риме вновь открылся дворец Тиберия, которому уже 2000 лет. Последние полвека древние стены восстанавливали реставраторы.

«Увлекательную» жизнь европейских переселенок показали на рисунках 140-летней давности на выставке в австралийском Хобарте. Их нарисовала женщина, которая жила в Тасмании. Её простые зарисовки отражают жизнь женщин того времени.

Редкий шедевр живописи обнаружили в коллекции короля Карла III. Британские реставраторы потратили пять лет на восстановление работы художницы XVII века Артемизии Джентилески.

Исторические места Египта теперь документируют с помощью не только фото, но и изобразительного искусства. Художников приглашают отправиться на экскурсии, чтобы зарисовать знаковые места.

Израильский сапожник в третьем поколении сохраняет традиционное ремесло своей семьи. Как он работает в современных условиях – об этом в нашем сюжете…

Девушка из трущоб в Мумбаи неожиданно стала моделью. Её судьба изменилась благодаря случайной встрече.

Передвижная кофейня в австралийском городе Перт помогает бездомным встать на ноги. Что для этого делают, давайте узнаем…

В австралийском городке уже десять лет работает бесплатная стоматологическая клиника. Она помогает коренным жителям и тем, у кого не хватает денег на платное лечение.

2000 тысячи носорогов, выращенных на ферме, остались без хозяина. Им на помощь пришла природоохранная организация.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Изменения в воинском учёте: о чём надо знать работникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:00«Папа за маму». Художественный фильм (12+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)7 из 10 россиян поддерживают идею бесплатной раздачи товаров с истекающим сроком годности пенсионерам и социально уязвимым категориям населения-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,22 рубля, доллар окреп на 81 копейку-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика