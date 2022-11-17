Из глубинки в областную больницу – с комфортом на автобусе

Бесплатные «медицинские» автобусы по поручению губернатора были организованы для жителей удалённых населённых пунктов. Один из таких застала и съёмочная группа «Арктик-ТВ». Спецмашина следовала по маршруту Никель – Заполярный - Печенга и прибыл в Мурманск.

Раньше жителям удалённых населённых пунктов для поездки в районную или областную больницы приходило пользоваться междугородним транспортом. Удобств, одним словом, было мало. Особенно для людей старшего поколения. Но благодаря инициативе губернатора в регионе запустили бесплатные «медицинские» шаттлы. Сегодня специальный автобус приехал из Печенгского округа.

Татьяна Космыль, руководитель Центра административного управления и проектной деятельности Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: «За восемь месяцев реализации данного проекта в учреждение обратились 895 человек, в том числе 123 ребёнка. Оказано 1450 консультаций и диагностических исследований. Благодаря слаженно работе сотрудников как областной больницы, так и Печенгской ЦРБ» проект показал свою эффективность».

Для удобства пациентов разработали такой подход, когда людям не нужно приезжать в больницу несколько раз, всё можно успеть за один день: сдать анализы, получить консультацию врача. Более того, для приезжих издалека предусмотрена комната ожидания, где они могут передохнуть в перерыве между приёмами у доктора.

Татьяна Кременская, заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической помощи Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина: «Под этих пациентов с учётом их потребностей формируется комплекс услуг, на который они приезжают. Он включает в себя и диагностические обследования, и завершается финальной консультацией специалиста – врача. Мы формируем расписание так, чтобы пациент смог за один приезд получить у нас и консультативные услуги, и диагностические».

Несмотря на ранний выезд и долгую по объективным причинам дорогу, люди такой возможностью пользуются регулярно.

Антонина Авдеева, пассажир шаттла из п.г.т. Никель: «Я второй раз уже еду. Очень хорошие впечатления. Маршрутка тёплая, водитель приятный. Всех предупредил, всё сказал: где будет нас ждать, когда процедуры закончатся. Всё приятно, всё хорошо. Всё понравилось».

Следует отметить, что для таких поездок предусмотрен комфортабельный транспорт, чтобы сделать время в дороге для пассажиров максимально приятным и безопасным.

Николай Курмахин, водитель автобуса: «Начальник всё сделал, дополнительные печки поставлены. Всем пассажирам тепло, хорошо. Сидения все удобные, машинка новая. все говорят спасибо».

Спецтранспорт продолжат работать в плановом режиме, с графиком движения можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области.