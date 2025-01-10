Из Хибин в Калининград - за 3 часа!

Компания «Аэрофлот» открыла прямые рейсы из Хибин в Калининград. На новом направлении доступны билеты по государственной программе субсидированных перевозок, направленной на развитие транспортной доступности.

Полёты будут выполнять с 31 января по пятницам и воскресеньям. Вылет из аэропорта «Храброво» в 12.55, а из Хибин в этот же день - в 17.50.

С 10 января все российские авиакомпании предоставляют скидку в 50% для детей до 12 лет. Малышей до 2 лет перевозят бесплатно по маршрутам внутри страны.

Кроме того, министр транспорта Роман Старовойт отметил, что проработан вопрос об обязательном совместном размещении детей рядом с родителями на борту воздушного судна. Нормативные изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января.