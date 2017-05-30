Из холодной столицы Заполярья - к тёплому морю

В Мурманске стартовала летняя оздоровительная кампания-2017. Первая группа школьников отправилась в детские лагеря на юге страны. Смена продлится 21 день.

Провожающие и пассажиры спецсостава Мурманск-Анапа прощаются на перроне м железнодорожного вокзала. Родители дают школьникам напутствия и не в первый уже раз повторяют слова о необходимости вести себя в дороге осмотрительно. Волнение взрослых передаётся и ребятам. Кристина Федосеева на лето в детский лагерь уезжает не впервые. Но всё равно переживает. Как и многих путешественников, Кристину перед отправлением поезда не отпускает чувство, что что-то важное и необходимое для отдыха осталось дома.

- Еду сейчас в Новороссийск, страшно волнуюсь, - говорят Кристина и Елена Федосеевы. - Но есть и радостные новости - отдохнём нормально. Конечно, я переживаю, но девочка у нас хорошая. Я полностью ей доверяю. Думаю, что всё будет хорошо. Она умница, справится.

Этим поездом на море отправляется первая группа молодых мурманчан - 350 человек. Многие едут уже не первый раз, кто-то сразу на несколько смен. Диана Закирова, например, пробудет в Новороссийске до августа. Скучать на море, уверена девочка, не придётся.

- Там игры разные будут. Если там что-то с погодой будет плохо, на море будет нельзя пойти, то для детей будут организовывать игры и конкурсы, - говорит Диана Закирова. - Ты не будешь сидеть, смотреть на море. Там весело!

Многие ребята друг с другом уже знакомы, так что и в дороге проведут время весело. В их распоряжении живой молодой ум, развитая фантазия и огромное количество игр для большой и весёлой компании: от городов до крокодила. Каждый от отпуска ждёт чего-то необычного.

«Мы уже третий год подряд ездим в лагерь, - рассказывают Елена и Эдуард Оконовы. - Мы хотим отдохнуть, получить бурю эмоций, насладиться этим морем. Впечатлений много. Очень хочется поехать в аквапарк в Геленджик.

Родители, остающиеся в холодном Мурманске, за детей рады. Но и от волнения никуда не деться. Мамы и папы переживают за то, как дети доберутся до юга.

Чтобы все ребята добрались на место без происшествий, здоровыми и счастливыми вернулись обратно, следить будут педагоги.

- Часть детей остановится в Анапе, ещё часть поедет в Новороссийск, - рассказывает Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. Мурманска. – Там есть лагерь, который принимает детей в оздоровительную смену и детей-спортсменов. А в Анапе у нас санаторно-оздоровительный лагерь и лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путёвки для которых совершенно бесплатны и бесплатный проезд.

Детские лагеря работать будут в 4 смены. Всего в этом году за пределами области отдохнут более 2000 мурманских школьников. Ещё 1740 детей смогут отдохнуть в лагерях, созданных на базе городских школ.