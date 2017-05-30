РАМКИ ЗАКОНА: Пять лет под следствием, или Жертва полицейского произволаЮбилею Мурманской области посвящён масштабный проект передвижных выставок региональных художников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»30.05.17 19:30

Из холодной столицы Заполярья - к тёплому морю

В Мурманске стартовала летняя оздоровительная кампания-2017. Первая группа школьников отправилась в детские лагеря на юге страны. Смена продлится 21 день.

Провожающие и пассажиры спецсостава Мурманск-Анапа прощаются на перроне м железнодорожного вокзала. Родители дают школьникам напутствия и не в первый уже раз повторяют слова о необходимости вести себя в дороге осмотрительно. Волнение взрослых передаётся и ребятам. Кристина Федосеева на лето в детский лагерь уезжает не впервые. Но всё равно переживает. Как и многих путешественников, Кристину перед отправлением поезда не отпускает чувство, что что-то важное и необходимое для отдыха осталось дома.

- Еду сейчас в Новороссийск, страшно волнуюсь, - говорят Кристина и Елена Федосеевы. - Но есть и радостные новости - отдохнём нормально. Конечно, я переживаю,  но девочка у нас хорошая. Я полностью ей доверяю. Думаю, что всё будет хорошо. Она умница, справится.

Этим поездом на море отправляется первая группа молодых мурманчан - 350 человек. Многие едут уже не первый раз, кто-то сразу на несколько смен. Диана Закирова, например, пробудет в Новороссийске до августа. Скучать на море, уверена девочка, не придётся.

- Там игры разные будут. Если там что-то с погодой будет плохо, на море будет нельзя пойти, то для детей будут организовывать игры и конкурсы, - говорит Диана Закирова. - Ты не будешь сидеть, смотреть на море. Там весело!

Многие ребята друг с другом уже знакомы, так что и в дороге проведут время весело. В их распоряжении живой молодой ум, развитая фантазия и огромное количество игр для большой и весёлой компании: от городов до крокодила. Каждый от отпуска ждёт чего-то необычного.

«Мы уже третий год подряд ездим в лагерь, - рассказывают Елена и Эдуард Оконовы. - Мы хотим отдохнуть, получить бурю эмоций, насладиться этим морем. Впечатлений много. Очень хочется поехать в аквапарк в Геленджик.

Родители, остающиеся в холодном Мурманске, за детей рады. Но и от волнения никуда не деться. Мамы и папы переживают за то, как дети доберутся до юга.

Чтобы все ребята добрались на место без происшествий, здоровыми и счастливыми вернулись обратно, следить будут педагоги.

- Часть детей остановится в Анапе, ещё часть поедет в Новороссийск, - рассказывает Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. Мурманска. – Там есть лагерь, который принимает детей в оздоровительную смену и детей-спортсменов. А в Анапе у нас санаторно-оздоровительный лагерь и лагерь для детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации, путёвки для которых совершенно бесплатны и бесплатный  проезд.

Детские лагеря работать будут в 4 смены. Всего в этом году за пределами области отдохнут более 2000 мурманских школьников. Ещё 1740 детей смогут отдохнуть в лагерях, созданных на базе городских школ.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 270 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Департамент». Художественный сериал, 10 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области полицейские отмечают значительный рост обнаружения поддельных денежных купюрДля россиян МРОТ собираются сравнять с прожиточным минимумом в два этапа - к 1 января 2019 года-PRO ВалютуКурс евро снизился на 42 копейки, доллара – на 19 копеекРубль начинает день со снижения к доллару и роста к евро-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС началась процедура отжига корпуса реактора энергоблока № 1Долг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 280 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 маяБольшие долги по оплате ЖКУ в городе атомщиков можно отработать-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения