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День за днём с «Арктик-ТВ»09.06.18 19:30

Из холодной столицы Заполярья - к тёплому морю

В Мурманске продолжается летняя оздоровительная кампания. Школьники отправились в детские лагеря на юге страны. Смена продлится 21 день.

Провожающие и пассажиры спецсостава Мурманск-Анапа прощаются на перроне железнодорожного вокзала. Родители дают школьникам напутствия и не в первый раз повторяют о необходимости вести себя в дороге осмотрительно.

Волнение взрослых передаётся и ребятам, многие из которых уезжают впервые. Как и многих путешественников, ребят не отпускает чувство,  что-то важное и необходимое на отдыхе осталось дома.

Сегодня  на море отправляется группа молодых мурманчан, 266 человек. Большинство детей  уверено, что скучать в лагере  не придётся. В дороге тоже будет не скучно. В распоряжении школьников живой молодой ум, развитая фантазия и огромное число игр для большой и весёлой компании: от городов до крокодила.

Чтобы все ребята добрались на место отдыха  без происшествий, здоровыми и счастливыми вернулись обратно, следить будут педагоги.

- Учитывая то, что мы постоянно на связи и постоянно общаемся,  практически каждый день, с теми людьми, которые принимают наших детей, - успокаивает Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации г. Мурманска, - наших детишек  ждут хорошие экскурсии, хорошая погода. Там дети уже и загорают, отдыхают около моря, там великолепный климат, хорошо организованное питание. Каких-то особых проблем пока что нет.

Но помимо опытных взрослых, следить за порядком в поезде будут и проводники, которые отмечают, что работа с детьми доставляет им большое удовольствие.

Для юных мурманчан на базе лагерей Анапы созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Помимо купания и принятия солнечных ванн, в местах отдыха будут организованы  и лечебные процедуры.

Детские лагеря будут работать в 4 смены. Всего в этом году за пределами области отдохнут более 2000 мурманских школьников. Ещё столько же детей смогут побывать в лагерях, созданных на базе городских школ.

 

 

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