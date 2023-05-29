Накануне Дня защиты детей в Мурманске состоялся дворовый праздник «Из Интернета в лето вместе с МЭС». Аниматоры и диджеи от редакций «Регион51» и «Радио Рекорд» заставили детвору отложить в сторону гаджеты и мобильные телефоны.

Яркие флаги и весёлые ритмы. На улице Аскольдовцев с утра царила по-домашнему тёплая атмосфера, так что солнцу в итоге пришлось выйти из-за туч.

Елена Дербина, начальник управления по работе с персоналом АО «МЭС»: «Наконец-то сегодня погода удивительная: и снег, и град, но настроение всё равно хорошее!».

В первую очередь на праздник пригласили детей сотрудников компании «Мурманэнергосбыт», которые хорошо потрудились на городских субботниках. Пригласили и соседскую детвору.

Андрей Аревян, старший машинист района №6 АО «МЭС»: «Мы с Росляково, там работаем в компании, ребёнок учится в 4-й школе. Мы приехали на это мероприятие, чтобы поднять настроение, поиграть, посмеяться».

А для этого есть всё: футбол, перетягивание каната, аквагрим и завораживающее шоу мыльных пузырей. Всё это лучше компьютерных игр!

Сергей Забелин, начальник района №6 АО «МЭС»: «Дочке семь лет, в сентябре в первый класс. Ей этот праздник нравится, это её желание».

Катя Забелина: «Я там баню строила и ещё делала клад».

Аександр Ерофеев, заместитель начальника района №6 АО «МЭС»: «Улыбки детей говорят всё за себя. Спасибо за праздник, было весело, светило солнышко, тепло».

Русская народная пословица гласит «Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает». Поэтому в «Мурманэнергосбыте» спортивные и семейные праздники в почёте.

Семья Демьянченко, юристы АО «Мурманэнергосбыт»: «Меня зовут Демид, я люблю играть в футбол. Папа тоже может играть в разные игры, а мама любит работать каждый день».

Никита Демьянченко, юрисконсульт управления сбыта АО «МЭС»: «Хорошо что мы начали такие вещи делать».