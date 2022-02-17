Из китайского порта Тяньцзинь в столицу Заполярья по Северному морскому пути доставили уникальный технологический модуль для проекта «Арктик СПГ 2»

Его вес – почти 12 тонн.

Уникальным оказался не только технологический модуль, но и сам поздний рейс по Северному морскому пути, который продлился 51 сутки. Сложность ледовой проводки была во многом обусловлена особенностями зимней навигации. Из-за крупных габаритов судна AUDAX ледовую проводку на самых сложных участках пути в Чукотском, Восточно-Сибирском и Карском морях «Атомфлот» осуществлял с помощью двух ледоколов для расширения канала.

Доставленный в Мурманск модуль установят в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка на основание гравитационного типа для первой очереди проекта «Арктик СПГ 2».

Успешный рейс подтверждает надёжность логистической модели и возможность круглогодичной доставки сжиженного природного газа по Северному морскому пути в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.