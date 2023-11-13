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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.11.23 19:30

Из Кронштадта в Североморск: в главную базу Северного флота прибыл учебный корабль «Перекоп»

Этот поход проходил в рамках морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России.

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» прибыл в Североморск с курсантами третьего и пятого курсов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова на борту. Ребята проходят морскую практику и знакомятся со спецификой арктической акватории.

Денис Анциферов, начальник кафедры тактики боевой подготовки и морской практики Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова: «На борту учебного корабля «Перекоп» находится полностью третий курс и один класс пятого курса по специальности «штурман». Третий курс осуществляет первый поход в своей учебной деятельности. Для пятого курса это уже второй или третий поход. Они учатся разным вещам, пятый курс уже готовится и сдаёт на данном этапе зачёт на допуск самостоятельного несения штурманской вахты».

Путешествие курсантов началось ещё во Владивостоке, оттуда они отправились в Кронштадт, а затем и в Североморск. Во время длительного перехода судно не раз попадало в штормы, но молодые люди стойко перенесли такое испытание.

Михаил Моторин, курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова: «Я два дня назад стоял ночную вахту на штурвале, допустился. Эмоции сначала были очень волнительные, потому что таким кораблем управлять - это не машина, не велосипед, не самокат, а всё таки огромный корабль учебный. Было очень страшно, но буквально час прошёл и стало нестрашно и спокойно управлял кораблём. Много эмоций. Четыре часа за штурвалом, спать было точно нельзя»

Для обучения на корабле есть всё необходимое - специальные классы, тренажёрные комплексы. Чтобы легче переносить тяготы расставания с близкими, студенты медитируют на палубе, вспоминают родных и просто мечтают. Ну, а на суше в Североморске их ждёт не менее интересная программа. Для них организованы экскурсии по знаковым для Северного флота местам. Студенты также посетят атомный ледокол «Ленин».

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