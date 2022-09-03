Из лета - в осень: старт отопительного сезона, начало учебного года и смерть Михаила Горбачёва

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. Патриотический подъём –церемония поднятия Государственного флага и исполнение гимна научат детей любить Родину. Дворцовые перевороты и удельные княжества – как сериал «Игры престолов» помогает Вячеславу Пославскому, учителю истории и обществознания. Вперед, в прошлое - фантастическая книга Дмитрия Коржова перенесёт нас в Мурманск 60–х и 90-х прошлого века.

Отопление в жилые дома Мурманска начали давать с 8 часов 1 сентября. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Мурманска. Стоит отметить, что процесс подачи тепла в многоэтажки зависит от управляющих компаний, которые фактически подключают каждый дом вручную. Процесс этот небыстрый и занимает несколько дней. При этом из-за завоздушивания сетей горячими с 1 сентября могут быть не все батареи. Настройкой опять же занимаются жилищные организации. Напомним, в образовательные и социальные учреждения города тепло начали подавать с 29 августа.

«Газпром» начинает разработку проекта газопровода в Мурманскую область. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на выездном заседании областного правительства, которое состоялось в Полярных Зорях. Для жителей региона, реализация такого масштабного проекта сулит сокращение расходов на отопление. Затраты на отопление в Заполярье считаются одними из самых высоких по стране…

Первый раз в первый класс! В преддверии первого сентября съёмочная группа «Арктик-ТВ» провела опрос у жителей Мурманска, чтобы узнать, помнят ли они своё первое сентября. Срез ответов получился занимательным…

В Североморске в штабе Северного флота прошла церемония передачи награды родным погибшего капитана Евгения Козловского. Он погиб в ходе специальной военной операции по защите Донбасса…

Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни. 35 лет назад он посетил Мурманскую область с целью вручения городу ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Как это было и что помнят северяне, смотрите в нашем следующем сюжете...

«Протей» из Мурманска отправился в Керчь. Во время рейса учёные десяти филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии выполнят уникальные исследования…

27 и 28 августа в Мончегорске проходил фестиваль «Имандра Викинг фест». Шествие викингов, сотни активностей, иммерсивное шоу, выступление известных исполнителей и многое другое ожидало жителей и гостей города…

Мурманский атлет Леонтий Мирошник стал победителем соревнований по силовому экстриму, которые состоялись в Арабских Эмиратах. На любительском чемпионате мира в Дубае Леон Мирошник, представляющий команду Федерации силового экстрима России, установил новый для нашей страны рекорд в тяге 370 кг в своей весовой категории. Ближайший конкурент по соревнованиям, спортсмен из Ирана, поднял в становой на десять килограммов меньше. Победа далась жителю Заполярья нелегко, но тем приятнее было подняться на пьедестал. Победа в Эмиратах даёт право на профессиональную карту - на участие в соревнованиях на уровень выше. Всего на чемпионате мира в 9 различных категориях выступили более 80 участников.