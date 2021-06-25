Из МГТУ скоро будут выходить новые специалисты технического профиля

Инженеры-дорожники начнут учиться очно уже этой осенью.

В МГТУ прошло подписание договора о сотрудничестве университета, «Мурманскавтодора» и регионального Министерства транспорта.

В стенах вуза по направлению «Автомобильные дороги» уже с 1 сентября начнётся очное обучение. Ранее специалисты этого профиля обучались заочно. Благодаря совместной работе трёх учреждений, студенты смогут получить самую высокую квалификацию, включающую в себя основательную практическую подготовку.

Светлана Деркач, врио ректора МГТУ: «Мы на эту программу набираем впервые и сейчас, безусловно, та тенденция, которая существует в подготовке специалистов, она обязательно включает в себя присутствие практической подготовки. Поэтому все наши образовательные программы построены именно таким образом».

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Нам нужны наши специалисты. Наши инженеры, которые знают хорошо наш регион, которые выросли в этом регионе, которые получили лучшее образование на Северо-Западе по этому направлению. Мы для этого, соответственно, все компетенции, которые у нас есть, готовы вкладывать в Мурманский государственный технический университет.

Министр транспорта Мурманской области подчеркнул, что его ведомство будет оказывать всяческую поддержку будущим инженерам. Кроме того, создание такого направления поможет не только готовить необходимые для области кадры, но и привлечь в Заполярье новых индустриальных партнёров.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «Идея заключается в том, чтобы получить передовых инженеров, передовые кадры. Необходимо, конечно, чтобы приходили индустриальные партнёры, которые понимают, каким образом устроен рынок, каким образом устроены современные технологии, каким образом устроены востребованные технологии. Поэтому это только первый шаг.

Наша область очень нуждается в хороших технических специалистах, особенно в инженерах-дорожниках, а поэтому хочется верить, что их появление не заставит себя долго ждать.