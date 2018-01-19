Из моей семьи немногие остались живы - Антонина Баранцева, блокадница Ленинграда

872 дня голода и холода. 75 лет назад советские войска прорвали блокаду Ленинграда, полностью город удалось освободить к 27 января. Это одна из самых трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны. Немногие знают, что свидетели страшных событий живут и в Мурманске. Антонине Ивановне Баранцевой сейчас 94 года. Вспоминать самое страшное время в жизни пенсионерке тяжело. Однако, ради юных мурманчан, проявляющих живой интерес к истории, она сделала исключение.

Как выживали в блокаду Ленинграда? Мурманским школьникам представилась уникальная возможность задать этот вопрос людям, пережившим страшные события. На заседании «Исторической гостиной» в краеведческом музее показали уникальные кадры документальной хроники, и рассказали, какую роль мурманчане сыграли в поддержке ленинградцев.

Антонина Ивановна Баранцева о начале войны узнала на школьном выпускном. Как и все - просто не могла в это поверить. Она пережила блокаду Ленинграда с первого и до последнего дня, голодала и мерзла. Уже потом её эвакуировали в Кировск к сестре, где вновь Антонина попала под бомбежки. Сейчас Антонине Ивановне 94 года и, порой, она сама не верит, что прошла через все ужасы войны

- Я не могу забыть те потери, которые мне пришлось пережить. Из моей семьи немногие остались живы, - с горечью вспоминает Антонина Баранцева, мурмачанка, жившая во время войны в блокадном Ленинграде. - Я чудом выжила. И видите, дожила до такого возраста.

Все, кто не попал на эту встречу, могут посетить выставку «Все для Победы», открытую в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда. Её организовали совместно с петербуржскими музеями. Посетители смогут увидеть, сколько хлеба в день съедали блокадники, ознакомиться с листовками и другими артефактами. Выставка будет работать в Мурманском областном краеведческом музее до начала марта.