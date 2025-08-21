Из Москвы на поезде за северным сиянием

Открыть для себя северный колорит Мурманской области и Карелии теперь можно за одну поездку. Новый туристический поезд «К северному сиянию» свяжет Москву и регионы «Серебряного ожерелья России».

Круизный маршрут начинается в Москве и проследует через Петрозаводск, Мурманск, Беломорск и Вологду. Первый рейс состоится 31 октября, продолжительность путешествия составит пять дней и четыре ночи.

Туристов ждёт экскурсионная программа с профессиональными гидами, знакомство с уникальной природой и богатой историей региона, а также охота за северным сиянием.