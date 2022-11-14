Из Мурманска для прохождения службы в Вооружённых Силах РФ отправили первых 30 призывников

Группа отправилась в одну из войсковых частей Западного военного округа.

Всех новобранцев обеспечивают банковскими и персональными электронными картами, комплектом одежды, а также средствами личной гигиены.

Осенний призыв проводится в четырёх субъектах Российской Федерации, где дислоцированы войска и силы Северного флота, – в Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе. Кампания продлится до 31 декабря.