Из Мурманска на подготовку в Санкт-Петербург отправились первые призывники, повестки которым пришли в рамках частичной мобилизации

Это жители Мурманска, ЗАТО Александровск и Оленегорска. На плацу областного военного комиссариата на улице Шевченко в Мурманске, откуда обычно отправляют в воинские части призывников - срочников, в этот раз построили резервистов. Это первая группа мобилизованных из Мурманской области.

На лицах мужчин застыла маска замешательства. Повестки им вручили пару дней назад.

«Я желаю вам успехов. Мы сделаем всё чтобы не бросить ваши семьи… Сегодня страна нуждается в вашей поддержке. Низкий вам поклон. Всем желаю хорошо подготовиться и выполнить задачи, которые перед вами стоят», - сказал в напутственном слове глава региона Андрей Чибис.

Отправятся, как заметил глава региона Андрей Чибис, на обучение. Военные навыки они будут восстанавливать на территории Санкт-Петербурга. Там же резервисты получат снаряжение, но многие, кажется, уже готовы к полевым условиям службы.

Александр Кузькин, исполняющий обязанности военного комиссара Мурманской области: «Сегодня отправляется первая команда граждан запаса в составе 93 человек. Для формирования подразделения территориальных войск в часть формирования - город Санкт-Петербург на базе Военной академии материального военно-технического обеспечения».

Но до учебки с видом на Неву ещё сутки дороги. Мобилизованных рассаживают по автобусам, следующая остановка железнодорожный вокзал Мурманска, здесь же можно попрощаться с семьей.

Провожает уходящие на юг вагоны военный оркестр. Согласно плану, группы мобилизованных из Мурманска будут отправляться каждый день до 30 сентября.