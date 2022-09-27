Из Мурманска на подготовку в Санкт-Петербург отправились первые призывники, повестки которым пришли в рамках частичной мобилизации
На лицах мужчин застыла маска замешательства. Повестки им вручили пару дней назад.
«Я желаю вам успехов. Мы сделаем всё чтобы не бросить ваши семьи… Сегодня страна нуждается в вашей поддержке. Низкий вам поклон. Всем желаю хорошо подготовиться и выполнить задачи, которые перед вами стоят», - сказал в напутственном слове глава региона Андрей Чибис.
Отправятся, как заметил глава региона Андрей Чибис, на обучение. Военные навыки они будут восстанавливать на территории Санкт-Петербурга. Там же резервисты получат снаряжение, но многие, кажется, уже готовы к полевым условиям службы.
Александр Кузькин, исполняющий обязанности военного комиссара Мурманской области: «Сегодня отправляется первая команда граждан запаса в составе 93 человек. Для формирования подразделения территориальных войск в часть формирования - город Санкт-Петербург на базе Военной академии материального военно-технического обеспечения».
Но до учебки с видом на Неву ещё сутки дороги. Мобилизованных рассаживают по автобусам, следующая остановка железнодорожный вокзал Мурманска, здесь же можно попрощаться с семьей.
Провожает уходящие на юг вагоны военный оркестр. Согласно плану, группы мобилизованных из Мурманска будут отправляться каждый день до 30 сентября.