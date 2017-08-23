СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиМурманск встречает атомный ледокол «50 лет Победы», завершивший уникальный рейс на Северный полюс
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День за днём с «Арктик-ТВ»23.08.17 19:30

Из Мурманска на Северный полюс – за 79 часов!

Завершилась уникальная историческая экспедиция на Северный полюс. Атомный ледокол «50 лет Победы» повторил легендарный маршрут своего предшественника. Ровно 40 лет назад ледокол «Арктика» стал первым надводным судном, которое достигло самой северной точки мира.

Такой невероятный подвиг сейчас повторить сможет не каждый. 90 градусов - таковы координаты заветной точки. Ровно 40 лет назад 17 августа её достиг ледокол «Арктика». В то время рейс проходил в условиях полнейшей секретности. В 1977 году добрать туда, где царит мороз, а на многие километры вода и лёд, было огромным политическим прорывом. О победе советских технологий твердил весь мир. А в Мурманске «Арктику» встречали едва ли не все жители города.

В половину третьего ночи атомоход «50 лет Победы» достиг Северного полюса. Путь занял у мореплавателей 79 часов – новый рекорд. В далёком 1977 году этот же маршрут преодолели только за 176 часов. Капитан ледокола Дмитрий Лобусов в свою очередь тоже отличился. Он 24 раз достиг самой северной точки мира.

В честь достижения цели и юбилея устроили торжественный митинг, а так же подняли государственный флаг, как когда-то 40 лет назад. Во время пути члены экспедиции участвовали в конференции, где обсудили обширный ряд тем развития атомного ледокольного флота, освоения Арктического шельфа, Северного морского пути.

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