Из Мурманска на Шпицберген отправляются сотрудники предприятия для несения большой вахты

Вместе с ними в этот раз осваивать полярный архипелаг будут и учёные.

Эта группа научных сотрудников, шахтёров и творческих людей скоро покорит самый загадочный северный архипелаг – Шпицберген. В толпе счастливчиков - художник Юлия Бабулина. Девушка впервые отправляется в столь северное путешествие, чтобы заняться росписью местного спортивного зала.

Юлия Бабулина, художник из Московской области: «Мне хочется попробовать пожить другой жизнью, в других городах».

На борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» есть даже дети. Они – члены семьи сотрудников треста «Арктикуголь» - головной российской организации на архипелаге, которая занимается добычей угля и полезных ископаемых.

Конечно, одни люди скажут, что Шпицберген - край суровый, но для Игоря Пожалуйстина, это место стало вторым домом. Он уже 5 лет трудится на участке «Пирамида». Работа непростая, но ради местных пейзажей стоит того.

Игорь Пожалуйстин, начальник участка «Пирамида»: «Во-первых, природа! 600 метров глубина льда».

По признанию опытных сотрудников и учёных, не раз бывавших на архипелаге, здесь к россиянам относятся очень хорошо, независимо от политической обстановки в мире. А всё - благодаря уже 106-летнему договору о Шпицбергене.

Ильдар Неверов, генеральный директор треста «Арктикуголь»: «Мы не чувствуем никакой дискриминации».

Всего в этом году запланировано 10 круговых рейсов из Мурманска на Шпицберген, 8 - туристических. Уже в апреле судно «Профессор Молчанов» начнёт доставлять на суровый и притягательный архипелаг путешественников. Регулярный морской маршрут расширит возможности развития туризма для обеих северных территорий.

Марта Говор, министр туризма и предпринимательства Мурманской области: «Это точно очень важный научно-популярный туризм».

Туристам предстоит знакомство с природой архипелага, ледниками, отдых на снегоходах в период полярного дня. Они побывают в Баренцбурге и Пирамиде, некогда-то заброшенном советском посёлке, который переживает второе рождение.