Из Мурманска отправляют очередную партию гуманитарной помощи для участников спецоперации

В этот раз благотворительный груз, сформированный совместно с Северным флотом, поедет в Курскую область. Там находятся военнослужащие 200-й бригады СФ.

Пока военнослужащие защищают нашу Родину, те, кто остался дома пытаются им помочь. Одни пишут письма на фронт со словами поддержки, другие собирают гуманитарные грузы. В рамках акции «Север помогает» благодаря неравнодушным жителям Мурманской области собрано 20 тонн вещей. Их бережно упаковывают волонтёры для отправки.

Таму всего 17 лет, но она не смогла остаться в стороне. Сначала со школьниками писала письма солдатам, теперь присоединилась к акции как волонтёр.

Таму Савзиханова, волонтёр: «Я хочу хоть как-то помочь ребятам, которые отважились и пошли на такой шаг – поехали туда добровольно. Я считаю, что должна хоть как-то помочь им. Поэтому такая мелкая помощь, как собирать коробки и хоть что-то сделать для них, я считаю это хорошим делом. Я также писала письма с ребятами из начальных классов. Мы писали им пожелания, рисуночки рисовали. Думаю, тёплые слова хоть как-то поддержат их».

В этой партии собраны необходимые бытовые вещи. Газовые горелки, печи буржуйки, которые военные очень ждут для готовки на полевой кухне. Есть тёплая одежда, обувь и термобелье, ведь наступает зима. Также им привезут спальные мешки и средства гигиены, продукты питания и медикаменты. Кроме того, отправляют стройматериалы и инструменты. Помощь в погрузке вещей оказали и казаки Мурманской области. Они постоянно на связи с военнослужащими и получают добрые отзывы.

Андрей Саватеев, атаман Мурманской области от казачьего братства: «Спасибо», - они огромное говорят. Это же для них такая радость, когда приходят грузы. Там всё необходимое, чего там не хватает».

Уже через 3 дня военнослужащие 200-й бригады получат груз, который был сформирован совместно с Северным флотом. Однако, по мнению участников акции, это малая часть той благодарности, которую они могут выразить защитникам Родины.