Из Мурманска отправляют очередную партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
Пока военнослужащие защищают нашу Родину, те, кто остался дома пытаются им помочь. Одни пишут письма на фронт со словами поддержки, другие собирают гуманитарные грузы. В рамках акции «Север помогает» благодаря неравнодушным жителям Мурманской области собрано 20 тонн вещей. Их бережно упаковывают волонтёры для отправки.
Таму всего 17 лет, но она не смогла остаться в стороне. Сначала со школьниками писала письма солдатам, теперь присоединилась к акции как волонтёр.
Таму Савзиханова, волонтёр: «Я хочу хоть как-то помочь ребятам, которые отважились и пошли на такой шаг – поехали туда добровольно. Я считаю, что должна хоть как-то помочь им. Поэтому такая мелкая помощь, как собирать коробки и хоть что-то сделать для них, я считаю это хорошим делом. Я также писала письма с ребятами из начальных классов. Мы писали им пожелания, рисуночки рисовали. Думаю, тёплые слова хоть как-то поддержат их».
В этой партии собраны необходимые бытовые вещи. Газовые горелки, печи буржуйки, которые военные очень ждут для готовки на полевой кухне. Есть тёплая одежда, обувь и термобелье, ведь наступает зима. Также им привезут спальные мешки и средства гигиены, продукты питания и медикаменты. Кроме того, отправляют стройматериалы и инструменты. Помощь в погрузке вещей оказали и казаки Мурманской области. Они постоянно на связи с военнослужащими и получают добрые отзывы.
Андрей Саватеев, атаман Мурманской области от казачьего братства: «Спасибо», - они огромное говорят. Это же для них такая радость, когда приходят грузы. Там всё необходимое, чего там не хватает».
Уже через 3 дня военнослужащие 200-й бригады получат груз, который был сформирован совместно с Северным флотом. Однако, по мнению участников акции, это малая часть той благодарности, которую они могут выразить защитникам Родины.