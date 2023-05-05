Из Мурманска теперь можно улететь в жаркую Турцию без пересадок

Весь отпускной сезон раз в неделю северяне смогут быстро и комфортно оправляться в отпуск. Первый рейс уже состоялся. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» проводила наших туристов в тёплую страну.

Когда в Мурманске бушует непогода, то от тоски есть только одно средство – отправиться в отпуск в жаркие места. Теперь это возможно, как по щелчку пальца. А всё потому что открыт чартер в Анталью. Первый рейс в южном направлении уже состоялся.

Елена Медведева, директор турфирмы: «У нас есть такая поговорка: «В тапках сел – в тапках прилетел». Это очень удобно не только для взрослых, но и тем, у кого маленькие дети. Не нужно переезжать с одного аэропорта в другой. Коляску можно сразу сдать в нашем аэропорту. Это очень удобно и доступно».

Все 189 кресел в самолёте на Анталию были заняты. Большинство северян решили отправиться на жаркий отдых на неделю, но зато, с каким комфортом! Не теряя ни минуты на пересадки - полёт занимает около 5,5 часа.

Рената Панасюк, турист: «Вообще, собирались в Питер, но потом узнали о замечательном прямом рейсе до Антальи. Съездили к своему туроператору, купили путевочку и теперь счастливые и довольные летим. Мы летали в прошлом году осенью тоже в Турцию, но с пересадкой. С ребёнком это было очень тяжело. А сейчас открыли прямой рейс, мы очень рады, это здорово, что на него попали».

Диалог с Дмитрием Панасюком, юным туристом:

- Любишь летать на самолетах?

- Да.

- А что тебе нравится, когда летишь?

- Небо. Просто небо люблю.

- Не боишься?

- Нет.

Сергей Романов, турист: «Выбор, честно, был стихийный. А прямые рейсы всегда удобные, без пересадок. Экономия времени большая. Поэтому очень хорошо, что есть возможность прямым рейсом съездить и отдохнуть».

Кристина Шутова, турист: «Без пересадок - именно по этой причине и купили. Через Москву даже не рассматривали, все эти стыковки… А так сел, пять часов и на месте».

Александр Шутов, турист: «На самом деле - очень удобно. Классно, что такой рейс появился. Да, давно мы его ждали».

Семья Полищук из Ковдора вообще попала на рейс и недельный отдых бесплатно. Всё благодаря конкурсу репостов, в котором супруга Марина поучаствовала и выиграла путевку на двоих. Ковдорчане отмечают, что в Турции будут впервые.

Марина Полищук, турист: «Вообще, мы редко выезжали за границу. Поэтому, думаю, что прямой рейс – крайне удобно - из зимы в лето. И мы очень рады. Сейчас майские праздники».

Андрей Полищук, турист: «Дед Мороз существует, поэтому верьте в чудеса – они случаются. Участвуем в розыгрышах. Спасибо за такой шанс».

Прямые перелеты из Мурманска в Анталью будут проходить каждый четверг до октября. Представители туристической сферы уверены, что такие удобства оценят не только наши северяне, но и жители Турции, которые захотят посетить Заполярье. Таким образом, должен увеличиться турпоток иностранных гостей.

Светлана Пурлицис, гид: «Международные культурные связи для нас очень важны. На будущий год у нас будет ровно 10 лет, как город Мурманск стал городом-побратимом Алании».

Первый рейс состоялся без задержек. Быстро и комфортно северяне долетели до «лета». А кто не успел к ним присоединиться, может попасть на другие рейсы. Причём не только в Турцию. Аэропорт «Мурманск» скоро откроет новые направления.

Евгений Садилов, генеральный директор аэропорта «Мурманск»: «Из международных рейсов прямые - 23 мая авиакомпания «Белавиа» будет рейс Минск-Мурманск выполнять. И с июня компания «Азимут» - уже внутрироссийские наши, будут рейс выполнять в Калугу. И ещё один авиаперевозчик будет выполнять рей в Сочи».

Сезон отпусков только начинается, а это значит, что каждый северянин может успеть поймать лето там, где ему оно придётся по душе.