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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.24 19:30

Из Мурманска в Арктику стартовала дрейфующая полярная экспедиция «Северный полюс-42»

Команда учёных и полярников отправилась в Арктику, чтобы продолжить исследования природной среды, необходимые для изучения процессов глобального изменения климата, сбора важных данных для развития навигации на трассе Северного морского пути и уточнения границ континентального шельфа России.

Научно-экспедиционное судно «Северный полюс» из Мурманска отправляется в район Новосибирских островов. Там и начнётся старт экспедиции, когда команда выберет надёжное ледовое поле, с которым платформа продрейфует много месяцев.

Александр Ипатов, начальник экспедиции «Северный полюс-42»: «Мы начинаем очередной важный этап исследования Арктики. Времена сейчас непростые, но, тем не менее, мы смогли достаточно хорошо подготовиться к рейсу. Поэтому надеюсь, что результат будет вполне удовлетворительный. Не будем забывать, что мы будем самыми северными представителями нашей страны в Северном Ледовитом океане».

«Северный полюс» – уникальное научно-экспедиционное судно. Оно обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначено для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Ледовитого океана. На нём можно проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. Судно может проходить во льдах без ледокола, а также принимать на борту тяжёлые вертолёты. На платформе в комфортных и безопасных условиях будут работать и жить 14 членов экипажа и 34 человека научного персонала.

Кирилл Фильчук, начальник экспедиции «Северный полюс-41»: «Очень важно, чтобы научно-экспедиционное судно «Северный полюс» - наша замечательная научная платформа была вовлечена в непрерывный эксплуатационный цикл. Вам предстоит сделать следующий шаг на этом непростом пути. Эта задача может быть даже не менее сложная и важная, чем та, что стояла перед участниками первого рейса. Поэтому я желаю вам успеха в этом нелегком деле. Пусть люди будут здоровы, техника исправна. И пожелание, наверное, неожиданное для судов, осуществляющих ледовое плавание, но традиционное для дрейфующих станций – крепкого льда вам».

Ресурс «Северного полюса» позволяет до двух лет непрерывно работать в высоких широтах Ледовитого океана. Благодаря этому уникальному судну исследования природной среды проводят на новом уровне.

Юрий Угрюмов, заместитель директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института: «С первым рейсом ледостойкой платформы Северный полюс» Россия вернулась в Арктику навсегда. Не имеющее аналогов в мире судно позволило совершенно на другом уровне перезапустить программу исследований природной среды в высоких широтах. Учёные собрали уникальный материал, важный для сохранения экологии региона, понимания климатических изменений и разработки мер адаптации к ним».

Отметим, что специалисты Арктического и Антарктического научно-исследовательского института уже наблюдают за несколькими ледовыми полями, подходящими для размещения научного лагеря. Но окончательный выбор будет сделан на месте. Тогда судно «вморозится» в льдину и продолжит движение вместе с ней. Таким образом учёные смогут погружать приборы на разную глубину океана, использовать спутники и беспилотные аппараты.

Елена Зубрицкая, заместитель министра образования и науки Мурманской̆ области: «Мы, мурманчане, северяне и жители Арктики понимаем, какая она красивая и какая суровая. Какая она мощная и в тоже время хрупкая. Как важно её изучать, исследовать, понимать и учитывать это в нашей жизни. Важно защитить ее, в том числе, может быть, где-то и от нашего воздействия излишнего. Ваша экспедиция как раз на это нацелена на то, чтобы дать новое знание, новое вдохновение для нас – жителей Арктики».

Работа станции «Северный полюс-42» может продлиться до 2026 года. Экспедиция должна завершиться с выходом судна на открытую воду в проливе Фрама или в проливе между архипелагами Шпицберген и Земля Франца-Иосифа.

 

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