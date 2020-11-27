Из Мурманска в Кировск запустят новогодний туристический спецпоезд

Добраться до популярного горнолыжного курорта Заполярья можно будет за 4 часа.

Электропоезд «Лыжная стрела» будет уходить из Мурманска в пятницу вечером, а возвращаться в конце выходных, чтобы туристы успели насладиться отдыхом на горнолыжном курорте.

Чтобы продлить сезон катания, в Кировске идёт оборудование системы искусственного оснежения, благодаря поддержке Ростуризма. Сейчас курорт готовится к запуску, ежегодно его посещают десятки тысяч туристов.

В рамках нацпроекта «Демография» Кировск обретёт современный спортивный комплекс: идёт строительство нового канатно-кресельного подъёмника с единовременной пропускной способностью в 130 человек. Ввести его в строй планируют до конца 2020 года.