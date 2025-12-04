Из Мурманской области в очередной раз отправился гуманитарный груз в зону СВО

Туда отправили всё, что собрали неравнодушные северяне: от термобелья и дизельгенераторов - до отверток, молотков и гвоздей.

Дмитрий Клочков, советник губернатора Мурманской области: «Сегодня груз будет предновогодний. Это дизельгенераторы, стройматериалы, есть личные посылки от родственников. Мы поедем караваном в сторону СВО, будем встречаться с нашими бойцами, всё это передавать им, будем благодарить их за то, что они приближают нашу победу».

Гуманитарную помощь в столицу Заполярья доставляют не только мурманчане, но и жители всего региона. В этот раз сортировать груз приехали даже волонтёры из ЗАТО Видяево.

Александр Бугайчук, председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево: «У нас в поселке коллективы наших организаций, воинские части, неравнодушные граждане посёлка на постоянной основе принимают участие в данных акциях. Сегодня мы собрали 58 коробок, вес их практически полтонны».

Видя, как жители региона помогают военнослужащим, к волонтёрству присоединяются студенты институтов и колледжей. Например, Денис Никрашевский давно оказывает поддержку нуждающимся северянам, а когда ему предложили подключиться к сбору груза для участников СВО, он с охотой согласился.

Денис Никрашевский, волонтёр, студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий: «Это важно для того, чтобы поддерживать наших бойцов, чтобы они шли только вперед к победе и знали, что их поддерживают».

Андрей Фролов, волонтёр: «Это имеет огромное значение для того, чтобы мне, как отцу, передать своим детям опыт помощи фронту, стране и людям, которые сейчас защищают нашу страну от агрессоров».

Этот предновогодний гуманитарный груз отправится военнослужащим в зону специальной военной операции и жителям приграничных территорий в рамках регионального проекта «Север помогает». Эту партию груза привезут до Нового года, чтобы в сам праздник люди знали, что их любят и ценят за вклад в безопасность нашей страны.