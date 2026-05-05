Из мурманской теплицы яркая весна скоро выйдет на улицы города

Площадь этой теплицы 10 тысяч квадратных метров. Только за один сезон - с мая по сентябрь здесь выращивают более миллиона единиц рассады.

Елена Гасюль, генеральный директор АО «Цветы Заполярья»: «У нас очень много видов и сортов растений. Приближается весна. 8 марта у нас было море тюльпанов, а теперь — море цветочной рассады, которая скоро будет представлена в нашем городе».

В теплице вырастили бегонии, антирринумы, астры, гвоздики, большой ассортимент ромашек разных цветов. Вербена, по словам агрономов, делает любую клумбу или кашпо нарядной, благодаря множеству окрасок - от ярко-красных до нежно-белых. Главной красавицей из года в год становится петуния. Её новый сорт «Звёздное небо».

Елена Гасюль, генеральный директор АО «Цветы Заполярья»: «Ещё один вид растений, популярных в городе, это анютины глазки. Это растение не боится холодов и лёгких заморозков — будет радовать мурманчан и летом, и осенью».

Температура в теплицах поддерживается стабильная плюс 18-20 градусов. А полив растений, как советуют специалисты, лучше проводить по мере необходимости, следя за землёй. Нельзя допускать пересыхания и переливов. Есть цветы, которые требуют особенного отношения.

В зеленом оазисе можно встретить и плодовые растения, которые очень любят дачники. Поэтому здесь ухаживают за земляникой, клубникой и смородиной.

Всю эту красоту используют для озеленения Мурманска и городов области, но и жители с удовольствием украшают яркими растениями свои квартиры, дачи и дворы. Чтобы северяне смогли увидеть всё вживую, с 15 по 17 мая в теплице организуют выставку. Специалисты ответят на интересующие вопросы гостей, помогут подобрать сорта, адаптированные к нашему климату.