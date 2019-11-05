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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.11.19 19:30

Из Никеля - с прицелом на Первенство и Чемпионат России

В минувшие выходные в никельском СК «Металлург»  прошли региональные соревнования по восточному единоборству спортивной дисциплины «Кобудо». Участники с Мурманска и других городов области приехали побороться за победу в турнире.

На региональные соревнования по Восточно-боевому единоборству кобудо в Никель приехали более 170 участников от самого юного возраста до ребят постарше. Каждый из них пройдёт отбор, чтобы в дальнейшем  побороться за медали на Первенстве и Чемпионате России.

«Участвуют у нас более 170 спортсменов из Мончегорска, Гаджиево, Мурманска, Заполярного и Никеля», - отметил Сергей Тян, главный судья соревнований.

Например, на счету Григория Менухова уже несколько спортивных побед. Молодой боец стремится получить звание «мастер спорта» и стать военным лётчиком, поступив в Краснодарское Высшее военное-авиационное училище лётчиков имени Серова. По словам Григория, на пути к его цели нет трудностей, с которыми бы он не справился.

«Я выбрал этот вид спорта, потому что он максимально безопасен, - говорит Григорий Менухов, победитель чемпионата северо-запада России по кобудо. - Во время поединка есть полная защита. Экипировано всё: на голове железная решётка, нос не будет повреждён, как в других видах спорт».

Своим примером Гриша вдохновил младшего брата Игоря. Юный спортсмен по-настоящему полюбил кобудо. Ему нравится бороться с противниками, одерживать победу и работать над ошибками в случае неудачи.

«Я решил заниматься этим спортом, потому что меня сначала позвал брат,  - рассказывает Игорь Менухов, участник соревнований, младший брат Григория Менухова. - Потом я подумал и решил, что буду заниматься этим видом спорта».

Президент областной федерации кобудо Сергей Ухов отмечает значимость этих соревнований, ведь у маленьких участников есть дополнительная возможность «обкатать» свои навыки и понаблюдать за старшими бойцами, а те в свою очередь, оттачивают технику, полученную на прошлых состязаниях и на тренировках.

«В данное время мы смотрим, какие будут показатели у участников соревнований, - говорит Сергей Ухов, президент Федерации кобудо Мурманской области. - Сборная уже предварительная готова, но сегодня подтверждение смотрим и 23 ноября мы должны уже быть в Подольске на Чемпионате России и Первенства России по кобудзюцу».

По завершению  соревнований  победителей и призёров турнира наградили медалями и дипломами.

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