Из огня пришлось спасать мурманчан

Во время пожара, который вспыхнул в одной из квартир жилого дома на улице Полярный круг в Мурманске, пострадал человек.

Получившего травмы незамедлительно доставили в больницу, так же спасателям пришлось эвакуировать из многоэтажки 12 человек.

Пожарные быстро справились с огнём, тем не менее, почти полностью выгорело 5 квадратных метров жилого помещения. Судя по всему, это кухня, где и началось возгорание. Специалистам ещё предстоит выяснить, что же стало причиной ЧП.