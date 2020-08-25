Из оленегорского магазина ловкий вор украл квадрокоптер и смартфон

Полицейские задержали в Оленегорске молодого человека, который подозревается в краже дорогостоящей техники: квадрокоптера и смартфона. Поживиться электроникой он решил в одном из местных магазинов цифровой техники.

Недостачу товара на витринах заметила одна из сотрудниц магазина. Позже полицейские, изучив записи камер видеонаблюдения, выяснили, что хищение квадрокоптера произошло путём свободного доступа, а мобильный телефон злоумышленник украл, отогнув пластиковую накладку витрины. Подозреваемого оперативно задержали, он признался в совершении кражи.

Ранее судимый мужчина решил похитить гаджеты с целью дальнейшей продажи.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.