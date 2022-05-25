Из первых уст - о современных технологиях и нововведениях в повседневную жизнь северян

В рамках региональной поездки депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко побывала в ЗАТО Видяево и посёлке Ура-Губа. О современных технологиях и нововведениях в повседневную жизнь северян узнала из первых уст.

Школе посёлка Ура-Губа 67 лет. Старое здание начали обновлять в прошлом году, но ремонт немного затянулся, рассказывают учителя депутату Госдумы Татьяне Кусайко, однако теперь на втором этаже учреждения созданы комфортные условия для обучения и отдыха. Зону рекреации удалось превратить в молодёжное современное интерактивно-образовательное пространство: 2,5 млн на это было выделено в рамках программы «АрктикСкулс».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Я считаю, что именно ради таких детей, ещё раз могу сказать, что неталантливых людей, тем более детей, нет. Главное, открыть этот талант, а для этого есть все возможности, которые создаются правительством Мурманской области. Мы знаем, какое внимание уделяет этому вопросу глава региона Андрей Чибис».

В следующем учебном году здесь будет организован шахматный клуб, а столовую школы превратят в уютный кафетерий. И это не обошлось без региональной поддержки. Такие трансформации дают небольшим поселениям новый виток развития.

О качественных изменениях мечтают и работники посёлкообразующего колхозного предприятия. Почти половине населения рабочие места обеспечивает именно «Энергия».

Антонина Амбросова, председатель колхоза, п. Ура-Губа: «У нас животноводческая ферма: 90 дойных коров и телята. У нас плавпричал, где стоит своя плавмастерская, мы сдаём её в аренду Русскому морю». Есть свой гараж, где машины, трактора».

Принадлежат колхозу Ура-Губы и 62 гектара полей, на которых под силос сеют овес. Но самая доходная часть предприятия – это, конечно, рыболовство. В главном цеху коптят рыбу и делают стейки.

Татьяна Кусайко завершила свой рабочий визит встречей с жителями. Открытая приёмная работала в соседнем с Ура-Губой ЗАТО Видяево.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: Я во время своих поездок обязательно провожу встречи, поэтому могу сказать, что не все вопросы касаются здравоохранения».

Александр Бугайчук, председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево: «Приёмы у нас проходят разных уровней: ежемесячно – председатель Мурманской облдумы Сергей Дубовой, я, как секретарь отделения партии, провожу еженедельно такие приёмы. Приятно, когда приезжает Татьяна Кусайко, депутат решает вопросы государственного масштаба».

Все обращения и вопросы, прозвучавшие во время живого общения, принимаются в работу. И на каждый будет подготовлен ответ и найдено решение.