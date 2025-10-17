В Мурманской области заработала служба поддержки для родителей «Ты не одна»Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверей
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.10.25 19:30

Из первых уст: в рамках проекта «Арктический диалог» Елена Конева выступила перед студентами Мурманского арктического университета

Внучка дважды Героя Советского Союза Ивана Конева Елена Конева приехала в Мурманск, чтобы рассказать студентам о том, каким был её дедушка. Открытый диалог состоялся на базе Мурманского арктического университета.

Маршал Иван Конев в 1916 году служил в Русской императорской армии в звании младшего унтер-офицера. Был участником Первой мировой войны. После демобилизации воинскую службу не оставил, был назначен военным комиссаром в Никольске Вологодской губернии. А в Великую Отечественную войну стал командующим 19-й армией, сформированной из войск Северо-Кавказского военного округа. За умелую организацию и отличное руководство войсками в Корсунь-Шевченковскую операцию Ивану Коневу было присвоено звание Маршала Советского Союза.

Елена Конева, общественный деятель, внучка Маршала Советского Союза И.С. Конева: «В школе, когда мы стали проходить тему о Великой Отечественной войне, я уже поняла, что дедушка у меня маршал Советского Союза Конев Иван Степанович, потому что он упоминался в учебниках истории тех лет. А до этого он был дедушка. Хороший, я первая внучка, поэтому я училась ходить в его руках. Родители – папа служил, мама – артистка ансамбля Моисеева бесконечно уезжала, поэтому я в основном проводила своё время с дедушкой и бабушкой».

Военный – это не профессия и не призвание, в случае маршала Конева военная служба стала его жизнью, которую разделила с ним семья.

Елена Конева, общественный деятель, внучка маршала Советского Союза И.С. Конева: «Знаете, он был государственным человеком. Мы все понимали, что наш быт и наша семья – все подчинены тому, чтобы ему было комфортно и чтобы ему было спокойно, потому что, к сожалению, он был не здоровым человеком уже. Это было, как бы всё из-за войны».

По воспоминаниям Елены Коневой дедушка любил гостей, большие семейные обеды и встречи. А вот к своим отпрыскам маршал относился со всей строгостью, запрещая им шалить и бегать по дому.

Елена Конева, общественный деятель, внучка маршала Советского Союза И.С. Конева: «У нас с ним была игра в детстве «На караул», называлась. Я всегда встречала, дедушка на дачу приезжал, это была государственная большая дача, хорошая. Он приезжал с работы, а я его встречала у ворот. Мы с ним менялись: он мне давал свою фуражку, а я давала ему свою панамку или то, что у меня было. В какой-то момент он приехал с каким-то генералом, ну, и он мне сказал: «Нет, у тебя плохая панамка, я не дам тебе свою фуражку». Но у меня тоже характер был, я сняла её и кинула в лужу. После этого дедушка извинялся».

Елена Конева посвятила себя работе по сохранению исторического наследия деда - продолжает выступать с лекциями и принимать участие в создании выставок. В этот раз она в рамках проекта «Арктический диалог» выступила перед студентами Мурманского арктического университета, которым интересна и важна история своей страны.

Вера Пташенчук, курсант 1-го курса морской академии: «Арктические диалоги» важны для того, чтобы студенты и курсанты чтили память нашего прошлого, не забывали историю. Считаю, что надо и важно приходить на такие встречи, чтобы не забывать и всегда помнить».

Елена Конева ответила на волнующие студентов вопросы, рассказала о том, каким был дедушка для неё, а каким маршалом для окружающих.

Кстати, Елена задержится в Мурманской области ещё на несколько дней, чтобы принять участие в захоронении павших солдат в Долине Славы и посетит места службы своего отца, который также, как Иван Конев, посвятил свою жизнь воинской службе.

