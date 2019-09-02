Из-под домашнего ареста сбежал ещё один подозреваемый в организации убийства

14 лет - такой срок мог получить Мгер Асрян, подозреваемый в вымогательстве, похищении и организации убийства. Стало известно, что он сбежал накануне оглашения приговора в Кольском районом суде.

Напомним, ранее в бега подался Армен Лясгян, так же один из фигурантов этого дела.

Лясгян имел ограничения свободы, в юридической практике это называется «Запрет определенных действий», но спокойно оставил отслеживающий браслет дома на подзарядке и исчез в неизвестном направлении. Точно так же суда избежал и Мгер Асрян.

Лёгкость, с которой подозреваемым удалось уйти от правосудия, заставляет адвокатов усомниться в эффективности работы региональной Федеральной службы исполнения наказаний. Именно УФСИН России по Мурманской области в этом случае следит за подсудимыми.

«В ходе осмотра квартиры, где проживал обвиняемый, был найден браслет с явными признаками повреждения, - комментирует Ольга Столярова, начальник пресс-службы УФСИН России по Мурманской области. - О факте уклонения от меры пресечения в виде запрета определенных действий сотрудники УИ проинформировали суд для дальнейшего ими принятия процессуального решения».

Преступления, в которых обвиняется эта группа лиц, были совершены в 2008 году. Похищенного ими мужчину или его тело до сих пор не удалось найти. Родственники на основании имеющихся доказательств считают, что похищенного пытали, а потом убили.

Теперь розыск подсудимых - задача полиции. А в региональном УФСИН, как считают юристы, должны пройти проверки, ведь они допустили побег сразу двух фигурантов громкого уголовного дела.