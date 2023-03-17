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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.03.23 19:30

Из полымя в огонь: в Мурманской области завершили командно-штабные учения

По легенде, природный пожар возник вблизи железнодорожной станции Лопарская. Это привело к угрозе распространения огня на населённый пункт.

На первом этапе спасатели боролись с предполагаемым паводком и его последствиями. Вторая часть тренировки была посвящена борьбе с лесными пожарами.

Во время второго этапа Всероссийских командно-штабных учений (КШУ) в Мурманске спасатели отрабатывали навыки тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов.

По легенде, природный пожар возник вблизи железнодорожной станции Лопарская. Это привело к угрозе распространения огня на населённый пункт.

Вадим Долгих, инструктор десантной пожарной службы Мурманской авиабазы: «У нас задача стояла потушить огонь, который шёл в сторону населённого пункта. С нами также работала служба МЧС. Они нам помогали, делали полосу, чтобы от неё можно было отжечься. Мы же непосредственно тушили пожары. Если бы мы не справились, то служба МЧС нам бы помогла».

Во время учения спасатели отработали вопросы экстренного оповещения населения и эвакуации людей. Также тренировались ликвидировать условный очаг пожара на площади примерно в 5 га, провели инженерно-технические работы по защите населённого пункта от распространения возгорания.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России по Мурманской области: «Задумка КШУ была такая: лесной пожар обнаружила авиабаза по термоточке. На населённый пункт, стоящий рядом, шла угроза, поэтому были привлечены силы мурманского гарнизона, которые встали на защиту населённого пункта».

По итогам командно-штабных учений будет дана оценка эффективности действий участвующих подразделений и рекомендации по их совершенствованию.

Спасатели отмечают, что пожароопасный период в нашем регионе ориентировочно начнётся после 10 мая.

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