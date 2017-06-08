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День за днём с «Арктик-ТВ»08.06.17 19:30

Из профицита – в дефицит

В Мурманской областной думе состоялось очередное заседание. В его рамках обсудили изменения в главном финансовом документе региона. У него выросла расходная часть, в результате область, вопреки декабрьским прогнозам, ушла в минус. Тем не менее, уверены депутаты, мы продолжаем жить по средствам.

О том, что запланированного профицита в бюджете 2017 года может и не быть, часть парламентариев заявляла ещё в декабре прошлого года. Однако, документ большинством голосов  депутатов тогда приняли. Сейчас пришло время вносить в него изменения. Они показали, что региональная казна всё-таки уйдёт в минус.

- Увеличены и доходная и расходная часть бюджета, - констатирует Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы. - Соответственно на 2 и 4 миллиарда рублей. Доходная часть бюджета, в основном, обеспечена за счёт поступлений из федерального бюджета.

Большая часть выросших расходов - 2,6 миллиарда рублей - это субсидии ресурсоснабжающим организациям. Они пойдут на подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов. Дополнительно 760 миллионов израсходуют на соцподдержку населения,  177 миллионов рублей - на программу развития здравоохранения.

- Ещё хочу обратить внимание, что сегодня мы получили дополнительные деньги на здравоохранение из субсидий федерального бюджета, - говорит Надежда Максимова, депутат Мурманской областной думы. - Это деньги, которые пойдут на приобретение лекарственных средств, лечебного питания, - 107 миллионов рублей. У нас есть категория наших деток, взрослых людей, которые нуждаются в этих специальных лекарствах, в этом специализированном питании.

Предусмотрены деньги и на ремонт радиологического центра онкодиспансера. Также в новой редакции бюджета депутаты нашли 104 миллиона рублей на субсидии компаниям, которые занимаются пассажироперевозками.

- Весенне-летняя корректировка нужна только для одного: мы видим по исполнению бюджета, где у нас проблемные участки, которые требуют дополнительного финансирования, - говорит Борис Пищулин, депутат Мурманской областной думы, -  принимаем решения, чтобы снять эти проблемы, чтобы в летне-осенний период вся бюджетная сфера была обеспечена финансовыми ресурсами.

Если в декабре прошлого года с главным финансовым документом региона согласны были не все депутаты, например, фракция ЛДПР в полном составе проголосовала против его принятия, то сейчас большинство вопросов оппозиции оказалось снятым. За поправки в бюджет в первом чтении проголосовало большинство думцев.

- Несмотря на то, что изначально партия ЛДПР профицитный бюджет не поддерживала, в данном случае мы видим, что изменения коснулись именно социальной сферы, поэтому эти изменения мы целиком и полностью поддерживаем, - говорит Олег Черкашин, депутат Мурманской областной думы. - Мы видим, что сделаны шаги в сторону социальной направленности бюджета.

Тем не менее, были и несогласные. Часть депутатов уверены, что больше внимания нужно было уделить инвестиционной составляющей и индексации заработных плат. «С нашей точки зрения, всё-таки нет решения главной задачи - сокращения числа нищих, - говорит Михаил Антропов, депутат Мурманской областной думы. - У нас каждый седьмой житель Мурманской области живёт за чертой бедности, то есть, ниже уровня прожиточного минимума».

Согласно принятым поправкам, запланированные доходы бюджета в 2017 году составят 56 миллиардов 870 миллионов рублей. Расходы - 58 миллиардов 932 миллиона. Дефицит областной казны превысит 2 миллиарда рублей.

Ещё раз внести корректировки в документ планируется осенью, когда депутаты вернутся к работе после летних каникул.

 

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