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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.21 19:30

Из проверенных «старичков» - народные избранники Совета депутатов большого ЗАТО выбрали нового главу Александровска

4 октября полномочия главы ЗАТО Александровск официально и досрочно сложил Семён Кауров, временно исполняющим полномочия был назначен Сергей Богза. К слову, Сергей Васильевич на конкурс на должность главы муниципалитета заявляться не стал, поэтому комиссия выбирала двух кандидатов из пяти, предоставивших пакет документов.

Владимир Мищенко, председатель комиссии по конкурсу на должность главы ЗАТО Александровск: «В ходе собеседования мы попросили каждого претендента представить своё видение развития ЗАТО Александровск. К сожалению, трое из пяти выполнили эту задачу некачественно: нет понимания в каких пределах ассигнования, в каких пределах дотационные бюджеты, какие проблемы сегодня и возникнут в дальнейшем».

Кандидатуры двух претендентов комиссией были вынесены для принятия окончательного решения на заседание Совета депутатов большого ЗАТО. Народные избранники утвердили нового главу муниципального образования - им стал Ильяс Аюпович Мазитов – на текущий момент действующий руководитель Заозёрска. Ильяс Аюпович ранее также продолжительное время занимал должность заместителя главы администрации Александровска, поэтому проблематику трёх городов и специфику управления муниципалитетом знает не понаслышке.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Заозерск, будущий глава ЗАТО Александровск: «Процентов на восемьдесят я понимаю, что здесь происходит, но за два года посмотрим, что здесь изменилось. Позаботиться нужно о формировании бюджета на будущий год, но у меня мало времени на это осталось. Дальше следуют подумать о наступлении зимнего периода, постараться при действующих контрактах сменить систему контроля. У меня есть своё видение».

К своим обязанностям новый глава приступит 12 ноября.

 

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