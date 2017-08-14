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День за днём с «Арктик-ТВ»14.08.17 19:30

Из разрушающегося дома на улице Генералова разбежались даже крысы. А люди живут!

Аналогичная ситуация в деревяшке на улице Генералова, 24/9. Ответственность за неё до июля тоже лежала на специалистов компании «Эксплуатация Сервис». Запущенность жилья видна без специальных комиссий: прогнившие деревянные тротуары заросли травой по пояс, дом перекосился, а в январе канализационные трубы под полом прорвало. Запах стоял такой, вспоминают жильцы, что разбежались даже крысы. Сегодня в одной из квартир обвалился потолок. На столе в кухне куски бетона, а в дыру сверху видно половину квартиры этажом выше.

Мурманчанка Анна Шведченко едва сдерживает слёзы. Именно она обнаружила обрушение в квартире внучки. Девушка и её двухлетний ребёнок уехали в отпуск до октября и за родной гаванью попросили присмотреть бабушку. О ЧП они узнали уже из сообщений группы «Арктик-ТВ» в соцсети «ВКонтакте».

- У нас прорвало трубу на чердаке. Заливало второй этаж. Мы добивались и даже дошли до активистов народного фронта, - рассказывает Анна Шведченко, мурманчанка - родственница жильцов квартиры на ул. Генералова, 24/9. - Никто в нашу ситуацию не влез. Потом три дня лилась вода, так как не могли найти вентиль, где она перекрывается. На четвёртый день приехали, что-то делали на углу дома, нашли эту трубу, закрыли. Но вода-то там стояла всё это время, всё промокло, вот и рухнуло, наверное.

Полы в квартире насквозь сырые. Двери от сырости перекосило в проёмах и намертво заклинило в том положении, в каком их оставили хозяева. За несколько месяцев ухоженная квартира стала фактически непригодной для жизни.

- Я не знаю, что и делать. Скоро дочка  приезжает с ребёнком, что делать? Опять к себе забирать?  - задаёт вопросы Анна Шведченко, родственница жильцов. – Я сама в одной комнате живу. И что мне делать?

Проблемное здание на улице Генералова, как и текущая трёхэтажка на Арктическом переулке достались в наследство управляющей компании «Комфорт». Её специалисты о проблемах жильцов знают и, в отличие от коллег, обещают решить их в кратчайшие сроки.

- По ситуации в доме на улице Генералова,  24/9 ситуация такая: заявка к нам ещё не поступала. Мы про эту беду узнали,  потому что к нам позвонила сотрудница, на которую  вышли депутаты, - рассказывает по телефону Евгения Квасникова, ведущий инженер ООО «УК Комфорт». - На данный момент направлены плотники, они определятся с объёмами работ,  найдут причину, почему обрушился пол, потолок. Потом будем приступать к восстановлению. Скорее всего, проблемы этих мурманских домов удастся лишь локализовать. Крышу в доме на Арктическом переулке нужно ремонтировать полностью. А это уже капитальный ремонт. А жильцов дома на улице Генералова спасёт лишь расселение. Люди подали заявку на признание здания аварийным. Чтобы проверить состояние двухэтажки, рабочие в подъезде поставили специальные маячки. Результатов этой проверки ждать придётся до следующего лета.

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